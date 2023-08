Motorista que caiu com caminhão dentro de rio pode ter dormido ao volante

O motorista que morreu na manhã desta quarta-feira (16), após o caminhão baú cair dentro de um rio na BR 101, em Fundão, Norte do Estado, pode ter dormido ao volante, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O motorista identificado como Gilberto Alves de Souza, de 30 anos, era morador de Viana e prestava serviço para uma rede de supermercados. Segundo a PRF, não houve reação para evitar o acidente e não havia marcas de frenagem, sendo possível concluir como condutor dormiu ao volante.

A PRF informou ainda que Gilberto era habilitado para veículos pesados, possuía CNH de categoria D, desde 2021, apto para transporte remunerado e estava em dia com exame toxicológico (item obrigatório para a categoria da CNH).

A Polícia Civil de Fundão vai apurar as causas do acidente.

