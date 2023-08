Mulher bate veículo em muro, é socorrida mas não resiste

Um grave acidente registrado na madrugada desta segunda-feira (14), resultou na morte de uma mulher de 46 anos em Marataízes. O acidente ocorreu próximo à rodoviária do município, na avenida Costa e Silva.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teria batido o veículo, um Chevrolet Celta, de cor prata, contra o muro de um condomínio. Renata Leal foi socorrida pelo SAMU para o hospital, onde foi constatado traumatismo craniano. Ela sofreu escoriações pelo corpo causados pelo impacto da batida.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o corpo de Renato foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Marataízes. O veículo da vítima estava com a documentação em dia e foi liberado aos familiares.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.