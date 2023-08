Mulheres da área de segurança do Espírito Santo são homenageadas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos, reuniu na última terça-feira (8), mulheres que atuam na segurança pública do Espírito Santo para prestar uma homenagem no Dia Estadual da Mulher Policial Militar, Bombeiro Militar e Policial Civil.

A homenagem teve como objetivo reconhecer e valorizar a dedicação e a coragem das profissionais que atuam estado.

“Mulheres que fazem parte das nossas forças de segurança não apenas superam obstáculos, mas também mostram sua força e habilidade diariamente para garantir a segurança de nossa sociedade. Elas servem como fonte de inspiração para todos nós”, afirmou Marcelo Santos em seu discurso às homenageadas.

A solenidade teve a honra da presença do tenente-coronel Almir Cruz, representando o comando geral da Polícia Militar; do coronel Roger Vieira do Amaral, subcomandante geral do Corpo de Bombeiros; da delegada Andreia Maria Pereira dos Santos, representando o Delegado Chefe da Polícia Civil; e do Major Ubrajara Egg de Resende, diretor de segurança da Assembleia Legislativa.

Marcelo Santos enfatizou que a homenagem é uma forma de reconhecimento do Poder Legislativo e assegurou que, durante sua gestão, dará ênfase à valorização e ao reconhecimento das mulheres em todas as esferas de poder.