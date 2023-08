Multivacinação: vacinas disponíveis em todas as unidades básicas de saúde

Começou a campanha nacional de multivacinação, para incentivar a atualização do calendário de vacinas de crianças e adolescentes até os 15 anos de idade. Em Cachoeiro, as doses estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

Para marcar o início da campanha no município, ações de imunização foram realizadas, no último sábado (26), na Policlínica e na UBS do bairro Gilson Carone, que recebeu edição do “Saúde mais perto de você”. Nos dois locais, foram aplicadas 224 doses.

Até o dia 16 de setembro, serão ofertadas às crianças as seguintes vacinas: BCG, Hepatite B, Penta, Pólio inativada, Pólio oral, Rotavírus, Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre amarela, Tríplice viral (SCR – sarampo, caxumba e rubéola), DTP, Hepatite A e Varicela, Tetra Viral, COVID e Influenza.

Já para os adolescentes menores de 15 anos, estarão disponíveis a HPV, Difteria e tétano (dT), Meningocócica ACWY, Febre Amarela, tríplice viral, Hepatite B, Influenza e COVID de acordo com a situação encontrada.

Para receberem as doses referentes à Covid-19 e Influenza (gripe), é importante que as pessoas sigam as especificações de acordo com a faixa etária, ou seja, a partir de 6 meses de idade para os não vacinados e os que estiverem com o esquema em atraso.

O Dia D da campanha será no próximo sábado (2): das 8h as 16h, nas unidades da região urbana, e das 9h Às 15h, nas unidades dos distritos.



A Secretaria Municipal de Saúde pede aos pais e responsáveis que se sensibilizem em relação ao comparecimento das crianças que estão em situação de atraso vacinal, para atualização da caderneta de vacina. Uma das metas é a reconquista das altas coberturas vacinais, principalmente, entre as crianças menores de 2 anos.

Para receber os imunizantes, é preciso comparecer aos locais de vacinação apresentando o cartão de vacinas e CPF ou cartão do SUS.

Meningocócica

A Semus também informa a disponibilização temporária, enquanto durar os estoques da vacina Meningocócica ACWY, para as pessoas de 20 a 29 anos. As doses podem ser encontradas em unidade de saúde.