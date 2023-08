Município de Anchieta completa 444 anos de fundação nesta terça (15)

Localizada no litoral Sul do Estado do Espírito Santo, a cidade de Anchieta encanta com seu cenário paisagístico e monumental. Cidade relíquia, ela guarda uma das preciosas identidades do pertencimento patrimonial: a memória e história. E esta terça-feira, 15 de agosto, é uma das datas mais importantes para o município, pois é o dia dedicado a fundação da cidade, conforme relatos históricos.

Fundada por São José de Anchieta (Padroeiro do Brasil) no dia 15 de agosto de 1579 (VIOTTI, 1980. pág. 191), na antiga aldeia de Rerigtibá, Reritiba, junto com os índios tupiquinis que lá habitavam. Naquele momento a aldeia passava a ser uma das missões mais importante dos padres e irmãos da Companhia de Jesus no Brasil. Passando a ser denominada Missão de Nossa Senhora da Assunção da aldeia de Rerigtibá.

Era o dia litúrgico que a Igreja Católica Apostólica Romana Celebrava a Glorificação de Nossa Senhora aos Céus ou Assunção de Nossa Senhora. Por isso, Nossa Senhora da Assunção foi escolhida como padroeira da cidade.

Nesta terça-feira (15), a cidade de Anchieta comemora sua data memoriável de fundação, 444 anos de história e cultura. A antiga aldeia de Rerigtibá tornou-se Vila Nova de Benavente, “Benevente” e depois foi elevada a cidade de Anchieta, segundo a Ata de instalação da cidade no dia 2 de dezembro de 1887 (Ata de instalação da cidade de Anchieta. livro 134 – Anchieta antigo Benevente.), recebendo o nome do seu fundador, o padre José de Anchieta.

Na cidade de Anchieta, os vestígios materiais e imateriais históricos remetem à história do IV centenário de fundação. No município é possível encontrar uma herança cultural,que é a prova viva da História do Brasil, onde o passado se faz presente na cidade relíquia.

Com informações do professor e coordenador de Patrimônio Histórico, Ivan Petri Florentino.