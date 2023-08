Músico Edu Henning assume a Secretaria de Cultura de Vitória

Nesta quarta-feira (16), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazzolini (Republicanos), anunciou o jornalista, produtor cultural e músico Edu Henning como o novo secretário de Cultura do município.

Com amplo conhecimento na área cultural nos cenários capixaba, nacional e também internacional, Henning tomou posse na tarde desta quarta-feira (16), conforme consta no Diário Oficial do Município.

Edu Henning assume o lugar ocupado por Tiago Benezoli, subsecretário de Cultura. Ele estava como interino desde a exoneração do então secretário Luciano Gagno, no início deste mês.