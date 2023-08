Noite violenta! Mulher é assassinada a tiros no ES

Uma mulher de 51 anos foi assassinada a tiros na noite desta terça-feira (15), no bairro Campinho da Serra I, no município de Serra, região da Grande Vitória

A Polícia Militar informou que foi acionada por um morador que disse ter ouvido disparos de arma de fogo e, ao sair de casa para verificar, encontrou uma mulher baleada. Uma equipe da PM foi até o local e constatou que a vítima já estava em óbito.

Ainda segundo a PM, ninguém soube informar sobre a autoria ou motivação do crime e nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.

A Polícia Civil ressaltou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil destacou ainda que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.