Nota Premiada ajuda Santa Casa Cachoeiro na manutenção e compra de equipamentos

Desde que foi lançada pelo Governo do Espírito Santo, a Nota Premiada Capixaba já destinou aproximadamente R$50 mil para a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.

Com o recurso, o hospital já conseguiu fazer diversas melhorias, o que impacta diretamente no atendimento aos pacientes do SUS atendidos na instituição.

Com o valor conquistado por meio do sorteio da Nota Premiada, foi possível fazer a manutenção de equipamentos e compra de peças e acessórios para equipamentos, além de serviços técnicos realizados pelo hospital.

Para o superintendente da Santa Casa, Afranio Emilio Carvalho da Silva, esse recurso é muito bem vindo, já que auxilia nas despesas do hospital.

“A gente faz um apelo para que a população ao fazer suas compras peçam a nota fiscal. Assim, além de exercer seu papel de cidadão, também consegue ajudar os pacientes que são recebidos em nossa instituição todos os dias”, destacou.

Como participar do sorteio:

Para participar do sorteio, que acontece todo mês e pode chegar até R$20 mil, os consumidores precisam acessar o site www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, preencher os dados pessoais e escolher a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro como entidade sem fins lucrativos para também receber o prêmio.

Feito o cadastro, basta solicitar a nota fiscal e incluir o CPF no momento em que for realizar as compras de qualquer valor.