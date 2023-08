Novos assistentes sociais e psicólogos chegam à Rede Estadual de ensino

Mais de 100 novos psicólogos e assistentes sociais estão chegando à Rede Estadual de ensino para atuarem nas escolas, por meio da Ação Psicossocial e Orientação Interativa Escolar (Apoie), da Secretaria da Educação. Na última terça-feira (08), as equipes foram recebidas pelas Superintendências Regionais de Educação e participam de formação com as equipes da Apoie, para, a partir desta quarta-feira (09), já estarem em atividade nas unidades de ensino da Rede Estadual.

Instituída em 2019, a Apoie tem como objetivo desenvolver ações que visam a contribuir para o desenvolvimento intelectual, emocional e social dos estudantes da rede estadual. As equipes, formadas por psicólogos e assistentes sociais, visam ainda a fomentar nas escolas estratégias que colaborem para o bem-estar no ambiente escolar.

Com a ampliação dos profissionais da Apoie será possível realizar mais de 20,4 mil atendimentos individuais, seis mil rodas de conversas e 600 fóruns. O trabalho será feito por uma dupla de profissionais em cada município do estado, atendendo unidades escolares e realizando as articulações necessárias com as políticas municipais que compõem a rede de proteção de direitos à criança e ao adolescente.

Nos municípios que contam com mais de três mil alunos, uma dupla atenderá de maneira itinerante as unidades escolares, obedecendo a proporção de estudantes acima prevista, que, em média, resulta em uma dupla para cada três escolas.

“A intenção é que as equipes da Apoie atuem, cada vez mais, de maneira integrada com as estratégias pedagógicas conduzidas pela Sedu, visando atingir os objetivos estratégicos finalísticos do Mapa Estratégico 2023-2026, principalmente no que diz respeito ao fortalecimento da educação integral, possibilitando o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, social, emocional, física, cultural e política, promovendo a cultura de paz e relações mais inclusivas e dinâmicas no espaço escolar”, acrescenta Priscila Maria do Nascimento Pereira.