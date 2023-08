Obras de pavimentação chegam a mais ruas na sede e no interior de Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro está avançando com frentes de obras de pavimentação na sede e no interior do município.

No distrito de Coutinho, foi concluída, nesta quinta-feira (3), a pavimentação da rua Carlos Viana. Agora, os trabalhos estão concentrados nas ruas Projetada 12, Projetada 10, Projetada 13, Projetada 14, Projetada 11 e Projetada 15.

Em Córrego dos Monos, também no interior, a rua José Ribeiro Avelar está recebendo serviços preliminares para ser pavimentada.

Já na sede do município do município, as obras também avançam nos bairros Central Parque e Aeroporto, nas ruas Francisco de Assis Manhoni e Iteclino Alvaredo Laquinni, respectivamente.

O revestimento adotado é o concreto, material que oferece diversos benefícios, como maior resistência ao tráfego pesado; durabilidade ao longo do tempo; menor necessidade de manutenção; além de proporcionar uma superfície regular e aderente, contribuindo para a segurança no trânsito.

As melhorias de pavimentação em andamento em Cachoeiro integram um pacote de obras que irá abranger mais de 80 ruas, totalizando quase R$ 67 milhões de investimento, em parceria com o governo estadual.

Além disso, um segundo pacote de investimento em melhorias de infraestrutura urbana também está sendo executado, em bairros como Bom Pastor, Rubem Braga e Village da Luz. No total, serão 88 ruas beneficiadas, com R$ 44,7 milhões investidos.