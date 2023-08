Operação cumpre mais de 30 mandados contra suspeitos de tráfico e homicídios

Na manhã desta quinta-feira (3), a Polícia Cívil realizou ao arredores da Avenida Leitão da Silva, o cumprimento de dois mandados de prisão e 35 de busca e apreensão.

Os suspeitos estão ligados a uma organização criminosa que agia no tráfico e homicídios, nos bairros Itararé, Gurigica e Morro do Macaco, em Vitória. O secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Alexandre Ramalho, e o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, estiveram durante a ação.

Por volta das 6h desta manhã, a movimentação foi mais intença em Gurigica, tudo isso porque um homem que não estava na lista de suspeitos e nem de prisão, jogou uma bolsa em direção ao barranco nas proximidades, o que chamou a atenção dos militares, que com apoio do Corpo de Bombeiros conseguiram encontrar o material.

Segundo a Polícia Civil, dentro da bolsa haviam armas, e por isso a prisão foi efetuada.

