Operação da Polícia Federal mira empresas de fachada no Espírito Santo

A Polícia Federal no Espírito Santo (PF) e a Receita Federal, desarticularam na manhã desta quinta-feira (31), uma associação criminosa envolvida em esquema de criação de empresas de fachada que tinha sede em Vila Velha.

De acordo com a PF, a operação Alapar, já investigava a facção criminosa que tinha ligações em outras cidades do país, como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Dentre as atividades ilegais da facção, estão sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, empréstimos bancários fraudulentos e fraudes em dispensas de licitações e contratos públicos e uso de terceiros para aquisição de bens.

Segundo as investigações, a quadrilha ainda usava das empresas de fachada para obtenção de linhas de créditos bancários, chegando a pagar propina à gerentes das agências. Segundo a PF, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão em munícipios do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além do bloqueio de 25.5 milhões, de contas “laranjas”.

A operação contou com a participação de 70 Policiais Federais, da Receita Federal e apoio logístico da Polícia Militar e da Marinha do Brasil.

Material apreendido pela Polícia Federal: