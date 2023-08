Operação Fake Mail: seis pessoas são presas por golpe contra a caixa

A Polícia Federal em Minas Gerais, com o apoio da Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo, da Diretoria de Inteligência Policial e da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), deflagrou na manhã desta quarta-feira (9), a “Operação Fake Mail”, que resultou na prisão de seis pessoas.

A ação tem o objetivo de coibir a prática de crimes de fraude eletrônica em prejuízo da Caixa Econômica Federal por um grupo de pessoas especializado nesse tipo de crime por meio da internet.

De acordo com a Polícia Federal, foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão em Domingos Martins, Marechal Floriano, Vila Velha, Cariacica e Betim, em Minas Gerais, todos expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte.

A fraude investigada consiste no envio de e-mail fraudulento à Caixa, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados.

Após o recebimento do crédito da CEF, o dinheiro é movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.

