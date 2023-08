Oportunidade: abertas inscrições para curso básico de garçom

Estão abertas as inscrições para curso básico de garçom oferecido pela Prefeitura de Anchieta em parceria com a Escola Família Turismo. São 25 vagas para o público em geral, mas o curso é exclusivo para moradores de Anchieta.

O período de inscrições vai até o dia 22 de agosto, quando começam as aulas, que serão teóricas e práticas. Os alunos aprenderão sobre apresentação pessoal utilização de equipamentos e utensílios, cuidados com o ambiente do restaurante, receber e acomodar o cliente, servir o cliente, finalizar os serviços e outros procedimentos.

Interessados devem preencher o formulário clicando AQUI

Mais informações com a Eftur/Mepes: (28) 99883-0870.