Orquestra do ES apresenta repertório com obras folclóricas da natureza

A Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, apresenta, nos dias 9 e 10 de agosto, às 20h, no Sesc Glória, no Centro de Vitória, um repertório que segue a temática da temporada: “Música e Natureza”. Sob a regência do maestro assistente Sanny Souza, serão apresentadas as seguintes obras: “No Reino da Natureza”, de Antonín Dvorák; “Série Brasileira”, de Alberto Nepomuceno; e “Da Terra”, da compositora paraense Cibelle Donza.

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do Sesc Glória ou on-line, neste link, e custam R$ 20 (inteira), R$ 15 (conveniado), R$ 12 (cartão empresário) e R$ 10 (meia-entrada para comerciário ou mediante apresentação de 1kg de alimento não perecível).