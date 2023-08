Pais recorrem a tutores pedagógicos para facilitar na aprovação dos filhos

Metade do ano letivo se foi e, para muitos pais, o sinal de alerta do desempenho dos filhos na escola já está ligado. Há aqueles que ainda estão longe de obter a média mínima para aprovação ou que não engataram nos estudos, mesmo com os bimestres passando. De olho na aprovação dos alunos no fim do ano, pais e mães estão recorrendo a uma tendência que vem ganhando adeptos: o profissional conhecido como tutor pedagógico, que “organiza e acompanha a vida de estudos” dos adolescentes e jovens.

A tutora pedagógica Jane Lopes explica que não se trata de um reforço escolar, no qual o profissional ensina conteúdos de matérias específicas (Matemática, Português, Física, Química…). O tutor, sim, elabora um plano de ação para que o aluno alcance os objetivos traçados. A base desse plano é um cronograma de estudos bem definido.

“A tutoria pedagógica é um processo. Não é só organizar a vida do aluno, mas acompanhar o seu desempenho, para que ele consiga alcançar os objetivos, que pode ser desde passar de ano na escola a passar em um concurso”, explica Jane. A tutora destaca que existem técnicas variadas que podem ajudar qualquer pessoa a extrair o máximo dos estudos e administrar melhor o tempo. Entre elas, a tutora pedagógica cita a elaboração de “mapas mentais”. “Uma técnica poderosa que nós ensinamos”, diz.

“A melhora do desempenho do estudante depende dele próprio, claro. Muitos adolescentes costumam procrastinar nos estudos, porque não têm motivação. O que eu faço com o plano é dizer que há hora pra tudo na vida. Se ele seguir o que for planejado, ele não vai ficar desesperado na véspera de uma prova, por exemplo”, destaca Jane.

Ela conta, ainda, que nem todos os alunos que a procuram estão “encrencados” na escola. Só precisam ter mais foco. “Por isso proponho um método de estudos de acordo com as particularidades de cada um. Somos únicos. Por isso, o método é personalizado. Temos que considerar também que todos nós temos altos e baixos. A oscilação faz parte da vida. O meu papel com o plano é fazer com que o aluno sempre saiba o que precisa fazer”, afirma a tutora.

