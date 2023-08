Parentalidade: Suzano intensifica ações de acolhimento aos pais

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, oferece apoio em um dos momentos mais especiais da vida, a paternidade, por meio do Programa de Parentalidade, mostrando que está aberta para acolher os pais e as mães nessa importante etapa.

“O conceito parentalidade descreve o conjunto de atividades dos adultos de referência da criança – independente se o vínculo é sanguíneo ou adotivo – e que asseguram o seu desenvolvimento pleno. Tudo com o objetivo de prepará-la para osdesafios e oportunidades da vida presente e adulta. Na Suzano temos o direcionador que diz que ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e isso inclui a humanização de processos e acolhimento do nosso time. Com o fortalecimento dessa cultura, as famílias de colaboradores e colaboradoras podem receber todo o apoio na chegada de um filho ou filha”, afirma Thiago Tavares, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

O técnico em instrumentação Julio Cesar Nascimento Silva, que neste ano tornou-se pai da Maria Isabel, afirma que recebeu todo o suporte da empresa por meio do programa de parentalidade. “Recebi um kit contendo diversos presentes, além da participação em um curso de como é ser Pai, dos desafios com a chegada da minha pequena, informações importantes para me preparar para essa experiência e ainda 20 dias de licença para dar assistência à minha família. Sou muito grato à Suzano por todo apoio nesse período tão importante”, afirma.

A Suzano proporciona uma licença-paternidade diferenciada, para pais biológicos e por adoção. Por lei são 5 dias de licença, mas a empresa complementa com mais 15 dias de forma opcional, totalizando 20 dias, além de auxílio para filhos PcDs – pessoas com deficiência.

O consultor de Relações Corporativas da Suzano, Leonardo Conde, acabou de voltar da licença estendida depois da chegada da primeira filha, a Antonela, que nasceu no dia 16 de julho. Segundo ele, a empresa teve um papel importante nos primeiros dias de paternidade. “A Suzano se preocupa em dar apoio aos pais, principalmente os pais de primeira jornada, como eu. Com um tempo maior disponível, de 20 dias, consegui dar o suporte necessário que minha esposa e filha precisam, além de curtir esses primeiros dias maravilhosos ao lado da bebê. Então, quero parabenizar a Suzano por essa percepção da importância de os pais também estarem presentes nos dias iniciais dos filhos”, ressalta Leonardo.

Em alguns casos, muitas vezes por timidez, alguns homens falam pouco sobre a paternidade. Por isso, para auxiliar nessa etapa, a Suzano conta com a entrega da caixa “Celebrando a notícia” ao colaborador, assim que comunicado que será pai, para celebrar a chegada do(a) filho(a) (biológico ou adotivo), com brindes e uma cartilha especial, com a série de conteúdos informativos sobre esse momento marcante. O material traz temas importantes para as famílias que estão se formando, para ajudar os pais a entenderem melhor os diretos dos(as) filhos(as), da família, ter acesso a dicas e informações sobre como será seu retorno ao trabalho.

A empresa também disponibiliza o tele Faz Bem, um atendimento via telefone para orientações, dúvidas e acolhimento psicológico remoto ou presencial para apoiar nessa etapa importante. É realizado ainda um alinhamento com a gestão para que os pais saiam de férias logo após a licença, agregando ainda mais tempo de qualidade em casa para curtir e apoiar na chegada do(a) filho(a).

Os adultos que convivem no dia a dia com a criança, ou seja, as figuras parentais, passam a ser referência para ela e constroem laços afetivos muito fortes. Com esse vínculo, vem também uma grande responsabilidade, de cuidar, estimular, educar, impor limites, fortalecer a autonomia e, principalmente, preparar a criança para os desafios e as oportunidades da vida presente e futura.

“Na Suzano priorizamos o bem-estar da família nessa jornada da paternidade, desde o início, inclusive na etapa de retorno ao trabalho, para que seja um momento especial e humanizado”, complementa Thiago Tavares.

Foto: Divulgação