Paris 2024: ginastas capixabas conquistam vaga para os jogos olímpicos

Com o talento das capixabas Déborah Medrado e Sofia Madeira, a seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica conquistou a vaga para a Olimpíada de Paris. As ginastas terminaram em sexto lugar geral no Campeonato Mundial de Valência, na Espanha, competição encerrada neste domingo (27), e, com o resultado, garantiram a classificação para os Jogos, que acontecerão em 2024.

A também capixaba Geovanna Santos participou do Mundial e encerrou sua participação na disputa individual em 21° lugar. Apesar de ter encantado o público, a ginasta não alcançou a vaga olímpica com o resultado. Déborah Medrado, Sofia Madeira e Geovanna Santos são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Nas redes sociais, as ginastas falaram sobre a emoção da classificação para Paris: “O sonho que se tornou realidade. Me sinto a pessoa mais feliz do mundo e a mais sortuda por dividir esse momento tão especial com pessoas tão incríveis” disse Sofia Madeira. “Nosso objetivo foi concluído, mas queríamos mais. Somos atletas e sonhamos alto! Nos mantivemos no topo do mundo! A medalha não veio dessa vez, mas nossa vontade só aumentou! Queremos mais! Vamos por mais!”, comentou Déborah Medrado.

Já com a vaga garantida, o conjunto se apresentou ao som de Whitney Houston na prova dos cinco arcos e ficou perto de conquistar um bronze inédito, mas empatou com a Itália e perdeu a chance de subir ao pódio nos critérios de desempate.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.