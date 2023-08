Participante de programa da ONU, visita Câmara de Cachoeiro

Em sua passagem pelo Estado do Espírito Santo, no Brasil, a estudante e membra do Model

United Nations (MUN), ou simulações da Organização das Nações Unidas (ONU), Bárbara

Scherrer de Jesus, aproveitou a oportunidade para conhecer as casas de leis do Estado.

As simulações da ONU são eventos acadêmicos, do modelo criado pela Harvard Model United

Nations (HMUN), que procuram se assemelhar com as verdadeiras conferências feitas na ONU.

Trata-se de uma atividade extracurricular que tem como objetivo despertar o interesse dos

jovens para as relações internacionais e também distribuir o conhecimento sobre órgãos

internacionais que influenciam no cotidiano da geopolítica. As simulações são organizadas por

escolas ou clubes de relações internacionais.

Os participantes atuam representando países ou organizações dentro do cenário político,

tendo como objetivo debater e solucionar problemáticas propostas a cada comitê.

Bárbara, que é capixaba, reside e estuda no Estado da Flórida, nos Estados Unidos, está no 3º

ano do High School do colégio Montverde Academy. Há três anos fazendo parte do MUN, é a

representante de sua escola e participa frequentemente das assembleias e dos diversos

eventos para discussões aonde são criados projetos semelhantes aos que ocorrem na ONU. As

escolas americanas competem umas com as outras e discutem resoluções para problemas que

ocorrem nos países que representam.

Em Cachoeiro de Itapemirim, Bárbara esteve na Câmara Municipal do município, que é o órgão

onde os vereadores fazem as leis que regem a vida do município e fiscalizam as ações públicas.

“Agradeço ao vereador Vandinho da Padaria (PSDB), que me apresentou os trabalhos da casa e

como são regidos os processos de criação e aprovação de leis do município”, comentou

Bárbara.

Já em Vitória, capital do Estado, visitou a Assembleia Legislativa do Espirito Santo (Ales), que

tem como atribuição a criação e aprovação de leis estaduais, a discussão de políticas públicas,

a fiscalização dos atos do Poder Executivo e do uso dos recursos públicos.

“Foi uma experiência muito interessante, já que acompanhei uma sessão especial que debatia

sobre os direitos sociais, organização dos trabalhadores e lideranças trabalhistas. Pude

perceber que as pessoas estão cada vez mais envolvidas e preocupadas na construção da

democracia, do fortalecimento da cidadania e na melhoria do desempenho da administração

pública”, finalizou a estudante.

Com as visitas, a estudante pretende levar para seus colegas, a experiência vivida e apresentar

na oportunidade dos debates, como os locais visitados atuam para a manutenção e promoção

dos direitos da sociedade.