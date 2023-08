Passageiro é esfaqueado durante assalto em cidade do ES

Na noite da última terça feira (1), a polícia militar foi acionada até o terminal de de Carapina, porque um passageiro do Sistema Transcol havia sido esfaqueado nos braços e na perna.

O caso foi registrado como tentativa de latrocínio no plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória e vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levada para um hospital da região.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso e em nota a Polícia Civil informa que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais. Até o momento nenhum suspeito foi detido porém a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.