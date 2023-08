Passeata pede fim da violência contra as mulheres em Anchieta

Para chamar a atenção da sociedade anchietense para a importância de denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher, a equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Centro III promoveu uma passeata de conscientização pelo fim desse tipo de violência. A ação ocorreu na última quarta-feira (23).

O Núcleo das Margaridas e o Grupo de Caminhada Saudável foram os parceiros na organização. Agentes comunitários de saúde também participaram.

Durante a passeata foram distribuídos panfletos e amostra de cartazes com dizeres e informações a respeito da campanha. Um carro de som acompanhou o trajeto para reforçar a divulgação de informações sobre a importância da conscientização e de atividades do Agosto Lilás. A conselheira municipal de mulheres de Anchieta, Fabiana Carvalho, participou e representou o conselho.

O que é Agosto Lilás?

O mês de Agosto é marcado pela campanha AGOSTO LILÁS sendo o oitavo mês do ano que é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher, que busca chamar a atenção da sociedade para o tema.

A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que em 2023 completa 17 anos, e surgiu para amparar mulheres vítimas de vários tipos de violência como física, sexual, psicológica, moral e patrimonial.

Vale lembrar que é importante a vítima identificar desde o início do relacionamento o comportamento do companheiro, se demonstra agressividade, ciúme excessivo ou ainda se o relacionamento é tóxico.

Entretanto, nem sempre a vítima tem essa consciência de que está vivendo no ciclo da violência doméstica.

No Brasil, os registros de violência contra a mulher subiram 26% nos quatros primeiros meses de 2023. São milhões de mulheres vivendo em ambientes violentos, vítimas de violência e assédio moral, físico e psicológico. Isso tem que acabar. DENUNCIE!

