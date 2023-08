PC cumpre mandado contra adolescente que ameaçava atacar escola em Cachoeiro

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), no Espírito Santo, cumpriu na última terça-feira (8), um mandado de busca e apreensão na casa de um adolescente, de 16 anos, que ameaçava praticar um atentado contra a escola a qual estudava em Cachoeiro de Itapemirim.

Na residência do menor, foram encontrados vários materiais que poderiam ser utilizados em um futuro ataque. Durante a ação, o pai do adolescente foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo.

Mais detalhes sobre o caso serão passados à imprensa durante uma coletiva na tarde desta quarta-feira (9), na Chefatura de Polícia Civil.

