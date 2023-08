PC divulga resultado da 6ª etapa do Concurso Público para delegado

A Polícia Civil do Espírito Santo divulgou mais uma etapa do Concurso Público para o cargo de delegado de polícia. Nesta fase, os candidatos foram avaliados na sindicância da vida pregressa. A relação dos aprovados e a convocação para procedimento de verificação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas para candidatos negros foi disponibilizada na edição do Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (15).

O concurso público para delegado de polícia chega à reta final. No último mês os candidatos classificados nas etapas anteriores foram submetidos à sindicância da vida pregressa. Com a divulgação do resultado, divulgada nesta terça-feira (15), os aprovados que se autodeclararam negros serão submetidos ao procedimento de verificação da condição declarada, no próximo domingo (20).

Para o procedimento de verificação dos candidatos que concorrem às vagas reservadas a negros, os concorrentes deverão, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico basta clicar AQUI, à partir do dia 17 de agosto de 2023, para verificar o seu horário e o seu local de realização do procedimento de verificação, por meio de consulta individual.

Os candidatos aprovados em todas as etapas anteriores, classificados dentro do número de vagas previstas no edital de abertura, serão submetidos ao Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório, realizado sob a responsabilidade da PCES.