PC prende suspeito de matar homem com golpes de faca em curral no ES

A Polícia Civil prendeu, na madrugada do último sábado (5), um homem de 42 anos que confessou ter matado, a facadas, um indivíduo conhecido como “Baiano”, no município de Nova Venécia. A prisão ocorreu horas depois do crime, também no município.

De acordo com a PC, os policiais foram ao bairro Bethânia e, em seguida, conseguiram localizar o suspeito. Ele se apresentou à equipe e confessou ter matado “Baiano”. Aos policiais, o suspeito afirmou que a vítima o havia ameaçado e agredido na noite anterior e, por isso, o matou.

O homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Nova Venécia e autuado em flagrante pelo crime de homicídio, sendo encaminhado ao sistema prisional.