PC prende suspeito de roubar e matar motorista de aplicativo no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama prendeu, na tarde da última terça-feira (15), um homem suspeito de matar a tiros e golpes de faca um motorista de aplicativo no dia 30 de junho, na zona rural do município de Sooretama, próximo ao distrito de Juncado.

Segundo a PC, após levantamentos, as equipes descobriram o local onde o suspeito estava escondido, cercaram e invadiram o imóvel. Mesmo com o cerco policial, o suspeito ainda tentou fugir, mas foi pego pelos policiais quando tentava pular o muro. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil informou que as investigações apontam que, na noite do crime, a vítima foi chamada para uma corrida de aplicativo e levaria dois indivíduos a um determinado local. Nessa primeira viagem, os criminosos perceberam que o motorista estava com uma boa quantia em dinheiro.

Horas depois, a vítima foi chamada novamente. Desta vez, uma mulher de 29 anos serviu como “isca” para buscar os suspeitos. Assim que chegou ao destino, o motorista foi rendido pelos suspeitos e teve os pertences roubados. Em seguida, eles levaram a vítima para a região rural de Juncado e a executaram. Após o crime, os três criminosos retornaram para Sooretama e abandonaram o veículo.

De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, o terceiro envolvido continua foragido e a Polícia Civil continua as buscas para localizá-lo e prendê-lo. “Quem tiver informações sobre o paradeiro do indivíduo, basta ligar para o Disque-Denúncia 181, que tem sigilo totalmente garantido. Assim, a população ajuda a Polícia Civil a prender os criminosos”.

O suspeito foi conduzido e encaminhado ao Presídio Regional de Linhares, onde vai permanecer à disposição da Justiça.