PC prende suspeitos e apreende armas e drogas durante operação no ES

A Polícia Civil (PC) realizou, manhã desta sexta-feira (11), a operação ‘In Flames’, com mandatos de busca e apreensão e 12 de prisão em bairros de Vitória e Serra. Durante a ação, foram presos cinco suspeitos e apreendidas armas e drogas.

De acordo com a PC, foram apreendidas uma espingarda semi-automática cal. 12, marca Derya, Modelo MK12 (Turquia), uma Pistola cal. 9mm, Marca Sarsilmaz, Modelo CM9 (Turquia), 97 cartuchos de cal. 9mm, 16 cartuchos de cal. .380, 10 cartuchos de cal. 12, seis cartuchos de cal. .40, três cartuchos de cal. 5.56mm, três carregadores de pistola, sendo um alongado, um carregador de espingarda cal. 12 semi-automática, um porta-carregador duplo, R$ 462,85 em espécie, 34 buchas de haxixe, uma porção de aprox. 70g de haxixe, 4 pinos de cocaína, uma porção de aprox. 50g de maconha, duas balanças de precisão e vasto material para embalo.

A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e Subsecretaria de Inteligência de Estado da SESP.

Mais informações em breve.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.