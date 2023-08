PC recupera motosserra e sacas de café furtadas em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), com o apoio da 3ª Companhia do 3º Pelotão da Polícia Militar (PM), recuperou, na última terça-feira (8), seis sacas de café que foram furtadas e uma motosserra no centro de Alto Rio Novo, Norte do Estado. Os produtos estão avaliados em R$ 5 mil.

De acordo com informações da PC, o furto aconteceu na última quinta-feira (3), na localidade de Água Limpa, na zona rural de Alto Rio Novo. Durante uma abordagem no centro da cidade, policiais localizaram dois suspeitos que confessaram à equipe que eram os autores do furto e praticaram o crime para quitar dívidas de drogas com um traficante. Eles também informaram à equipe que passaram a motosserra para um homem com idade não informada para quitar uma dívida de supermercado.

As equipes foram até à residência da pessoa indicada e recuperaram a motosserra. Já as seis sacas de café furtadas foram localizadas no secador da propriedade de um homem.

Segundo as informações dos suspeitos , no dia do furto, as sacas de café foram transportadas por meio de um automóvel da marca Ford Ka preto, conduzido por um terceiro envolvido no furto. As sacas de café foram vendidas no dia seguinte.

O delegado João Seidel Junior, da Delegacia de Polícia de Alto Rio Novo, ressaltou que essa recuperação demonstra o respeito e o compromisso que a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) tem com o produtor rural. Como não havia situação de flagrante, nenhum suspeito foi preso.

As investigações continuam.