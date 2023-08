PF realiza ação contra comércio de medicamentos de procedência ignorada

Na manhã desta quarta-feira (16), a Polícia Federal no Espírito Santo realizou uma operação para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Vitória e Serra, com o intuito de combater o comércio de medicamentos de procedência ignorada e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente.

De acordo com informações da Polícia Federa, em Vitória, foram apreendidos medicamentos ‘Sibutramina’, com uma mulher de 29 anos. O medicamento é um anorexígeno e o comércio só é permitido em farmácia, mediante receita de controle especial, além também de ser um medicamento para perda de apetite, voltado para o emagrecimento, que só pode ser receitado por médicos.

O objetivo da investigação da Polícia Federal é identificar quem está fornecendo o medicamento para essas pessoas venderem. O comércio vem sendo feito livremente em redes sociais.

Os investigados responderão pelos crimes de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais com pena de 10 a 15 anos de reclusão e multa.

