PM apreende mais de R$8 mil e prende cinco suspeitos em cidade do ES

Na última quarta-feira (30), cinco suspeitos foram presos no município de Guarapari, com eles foram recuperados produtos de roubo, além de armas de fogo, drogas e R$ 8 mil em dinheiro. Umas das ações teve o auxílio do Cerco Inteligente do Governo do Estado.

Os militares realizavam o patrulhamento pelo bairro São Gabriel, Guarapari, quando avistaram um homem em um veículo que ao notar a aproximação da viatura, fugiu em direção a uma residência.

Foi realizado um cerco e com o homem, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com 18 munições, carregador com 18 munições, cinco munições calibre 380, um pino de cocaína e a quantia de R$ 8.290,00 em espécie.

Ainda durante a noite, militares receberam informações do Serviço de Inteligência do 10º Batalhão de que um veículo suspeito de estar sendo utilizado em vários roubos no município de Guarapari teria passado pelo Cerco Inteligente em direção ao Centro da cidade.

Buscas foram realizadas e o veículo localizado. Durante o acompanhamento, os passageiros dispensaram objetos pelas janelas. O automóvel foi abordado e em seu interior havia duas bolas de haxixe, uma bucha de maconha, uma touca ninja, uma faca tipo canivete, um cordão com crucifixo dourado, seis aparelhos celulares, um relógio dourado e diversos cartões bancários.

Próximo ao veículo foram encontrados dois simulacros de pistola. Os quatro ocupantes afirmaram ser da cidade de Vitória.

Durante a confecção da ocorrência, na 5ª Delegacia Regional, esteve presente um homem informando que havia sido vítima de roubo no bairro Recanto da Sereia. Dele, os indivíduos subtraíram o celular, um relógio dourado, um cordão com crucifixo e um chinelo. O homem reconheceu seus pertences e dois dos detidos como autores do roubo.

Todo o material apreendido e os indivíduos foram apresentados na 5ª Delegacia Regional.