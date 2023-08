PM apreende mais de três mil pinos de cocaína e 870 pedras de crack

Na madrugada desta quinta-feira (3), policiais militares apreenderam mais de três mil pinos de cocaína e 870 pedras de crack durante o policiamento nos municípios de Vitória e Cariacica. Ninguém foi detido.

As equipes realizaram o patrulhamento no bairro Forte São João em Vitória, quando visualizaram no alto da escadaria do Parque Gruta da Onça, um indivíduo fazendo uma espécie de ronda.

Após observação das ações do suspeito, um cerco foi formado e dada voz de abordagem, porém o suspeito fugiu segurando um rádio comunicador nas mãos, deixando uma bolsa para trás. No interior dela havia R$ 391,00 em espécie, 201 buchas de maconha, 87 pedras de crack, 61 pinos de cocaína, 21 bolas de haxixe, nove tiras de maconha, uma bateria de rádio comunicador, uma base para carregar rádio, um carregador de celular e um caderno contendo anotações referente ao tráfico de drogas.

Já na noite da última quarta-feira (2), policiais militares da Força Tática realizavam o policiamento no bairro Jardim Botânico, Cariacica, quando avistaram um indivíduo andando e segurando uma sacola. Ao notar a presença da viatura, o suspeito fugiu, subindo rapidamente um beco paralelo à rua e dispensando a sacola.

Os policiais tentaram abordá-lo, porém ele conseguiu fugir. Ao verificar o interior da sacola, foram encontrados 2.982 pinos cocaína e 783 pedras de crack. Os materiais apreendidos foram entregues nas respectivas Delegacias Regionais dos municípios