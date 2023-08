PM apreende tabletes de maconha e 500 pedras de crack no ES

Na última quarta-feira (23), uma equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar apreendeu 572 pedras de crack, 140 pinos de cocaína e quatro tabletes grandes de maconha, além de materiais para embalo e comercializar. A ocorrência foi registrada no bairro Parque Residencial Tubarão, no município da Serra.

Uma guarnição realizava patrulhamento preventivo pela região, quando visualizou um homem manuseando uma arma de fogo no segundo andar de uma casa. Ao receber voz de abordagem, o suspeito correu para os fundos do quintal e pulou um dos muros das residências vizinhas e não foi mais encontrado.

Os policiais entraram no quintal na tentativa de pegar ao suspeito e puderam ver, através da porta da casa que estava aberta, a grande quantidade de entorpecentes em cima de uma mesa.