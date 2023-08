PM detém suspeito e apreende armas de fogo e drogas em bairros de cidade do ES

Durante a madrugada desta quarta-feira (23), equipes da Polícia Militar do Espírito Santo prenderam um homem e apreenderam quatro armas de fogo, entre elas duas submetralhadoras, munições e grande quantidade de entorpecentes em ações desenvolvidas em três bairros do município de Vila Velha.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 21 horas, no bairro Barramares, quando uma guarnição da 13ª Companhia Independente realizava patrulhamento preventivo e percebeu um indivíduo em atitude suspeita nas proximidades de um bar. Ao perceber que seria abordado, o homem empreendeu fuga correndo em direção a uma casa, mas foi alcançado pelos militares.

Em revista pessoal, com o homem de 35 anos foi encontrado um revólver de calibre 38. Ainda, em buscas no interior do imóvel para onde ele tentou fugir, foram encontrados 145 pinos de cocaína, 12 buchas de maconha e quatro pedras de crack, além de 53 munições de diversos calibres. De acordo com o suspeito, ele participava como gerente do tráfico de entorpecentes da região e andava armado para se proteger.

Pouco mais tarde, uma equipe do Batalhão de Ações com Cães (BAC) realizava a Operação Força Presença, com patrulhamento ostensivo e saturação pelo bairro Dom João Batista, quando os militares receberam denúncias de que traficantes estariam debaixo de uma ponte local preparando entorpecentes para comercialização. Imediatamente, a guarnição seguiu para o endereço, onde se deparou com dois suspeitos, que rapidamente empreenderam fuga entrando por uma área de mata e mangue.

Buscas foram realizadas e os criminosos chegaram a atirar contra os policiais, que revidaram à agressão. No entanto, os suspeitos conseguiram se evadir e não foram mais localizados. Em saturação, foi aplicada a cadela de faro Sindy no terreno, que obteve êxito em apontar, escondida entre as pedras na área de vegetação, uma mochila contendo quatro tabletes de maconha, 12 pedaços grandes e mais 20 buchas da mesma substância e uma balança de precisão. Ao lado da mochila estavam também duas submetralhadoras de calibre 9mm.

Já na madrugada desta quarta-feira (23), foram apreendidos, pela Força Tática da 17ª Companhia Independente, outros seis tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5,5 quilos, uma escopeta de calibre 12 e mais seis munições. O fato ocorreu no bairro Vila Garrido, quando suspeitos, no alto de uma escadaria, empreenderam fuga ao avistarem a equipe policial e abandonaram os ilícitos.

O homem detido na primeira ocorrência e todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional do município.