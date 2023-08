PM usará equipamento que identifica veículos roubados no Sul do ES

Na última quinta-feira (3), militares do Batalhão de Polícia de Trânsito da Polícia Militar do estiveram em Cachoeiro, para apresentar aos policiais militares da região do 3º Comando de Polícia Ostensiva Regional, o funcionamento dos novos equipamentos disponibilizados para a fiscalização de trânsito.

Profissionais que trabalham na fiscalização de trânsito na região Sul do Espírito Santo, receberam instruções sobre o uso de equipamentos com a tecnologia Optical Character Recognition, que vai permitir que os policiais realizem uma fiscalização mais eficiente.

Os aparelhos, que ficam integrados a um banco de dados atualizado diariamente permitem que os policiais militares, até mesmo embarcados nas viaturas, detectem de modo automático aqueles veículos com restrições, como furto, roubo e demais infrações, dispensando as consultas feitas por meio da rede de rádio e até mesmo em aplicativos móveis.

Para o Comandante do 3º CPOR, o Coronel Fabrício da Silva Martins, esta oportunidade foi muito proveitosa para os policiais que atuam na região Sul, pois eles puderam se familiarizar com uma ferramenta muito importante para a boa prestação do serviço.

“Os equipamentos com tecnologia OCR permitem que as equipes atuem com muito mais agilidade, pois apontam para os policiais aqueles veículos que possuem restrições, como registro de roubo e furto e outras irregularidades de trânsito”. “Trata-se de uma muito bem-vinda inovação, que agora chega à região sul do Estado e contribuirá em muito para a produtividade dos nossos policiais em prol da sociedade sul-capixaba”, finalizou.