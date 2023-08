Poder Legislativo do ES promove ciclo de palestras sobre a Agenda 2030

A partir da próxima quarta-feira (30), o Parlamento estadual, por meio da Escola do Legislativo, inicia uma série de palestras relativas à Agenda 2030 estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU). As vagas já estão abertas e os interessados podem se inscrever por meio de formulário eletrônico.



A Agenda 2030 engloba os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e, por isso, serão realizadas 17 palestras – uma sobre cada tema – ao longo das próximas semanas. Esses objetivos foram firmados por 190 países, em 2015, buscando reduzir, no prazo de 15 anos, a pobreza no mundo e implementar ações que possam significar avanços humanitários nos aspectos ambiental, social, econômico, educacional, entre outros.



Os encontros serão, em sua maioria, às quartas-feiras, das 14 às 16 horas, no auditório Augusto Ruschi da Assembleia Legislativa (Ales). O encerramento está previsto para 20 de dezembro com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), que defenderá alternativas para o fortalecimento da parceria global visando ao desenvolvimento sustentável.



Público-alvo



De acordo com o diretor da Escola do Legislativo, Sergio Majeski, a ideia é envolver nos debates principalmente quem lida com gestão e políticas públicas, acadêmicos, professores e pesquisadores.



“Convidamos palestrantes renomados, com a participação de especialistas do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), de secretarias de Estado, Ufes (Universidade Federal do Espírito Santo) e entidades como a Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo”, destacou.



Majeski explicou, ainda, que a agenda com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável idealizados para serem cumpridos até o ano de 2030 decorre de fracassos observados no programa criado pela ONU no começo do século denominado Objetivos do Milênio, que deveriam ter sido alcançados até 2015.



“São questões relacionadas ao meio ambiente, combate à pobreza, redução das desigualdades entre os países; boa parte desses objetivos não avançou e por isso foi criada a Agenda 2030”, complementou.



Confira a programação completa:

30/08 – ODS 1 – Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares (Palestrante: Pablo Lira – IJSN)

– ODS 1 – Erradicação da pobreza: acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares (Palestrante: Pablo Lira – IJSN) 06/09 – ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável (Palestrante: Michel Tesch – Seag)

– ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável (Palestrante: Michel Tesch – Seag) 13/09 – ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos (Palestrante: Luiz Fernando Schettino – Ufes)

– ODS 7 – Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, sustentável e renovável para todos (Palestrante: Luiz Fernando Schettino – Ufes) 20/09 – ODS 5 – Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (Palestrante: Jacqueline Moraes – Secretária de Estado das Mulheres)

– ODS 5 – Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas (Palestrante: Jacqueline Moraes – Secretária de Estado das Mulheres) 27/09 – ODS 4 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos (Palestrante: Sergio Majeski – Diretor da Escola do Legislativo)

– ODS 4 – Educação de qualidade: assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos (Palestrante: Sergio Majeski – Diretor da Escola do Legislativo) 04/10 – ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos (Palestrante: Edumar Coelho – Ufes)

– ODS 6 – Água potável e saneamento: garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos (Palestrante: Edumar Coelho – Ufes) 11/10 – ODS 3 – Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades (Palestrante: Ethel Maciel – Secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde)

– ODS 3 – Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades (Palestrante: Ethel Maciel – Secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde) 18/10 – ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos (Palestrante: Antônio Rocha – IJSN)

– ODS 8 – Trabalho decente e crescimento econômico: promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos (Palestrante: Antônio Rocha – IJSN) 25/10 – ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação (Palestrante: Cristhine Samorini – Findes)

– ODS 9 – Indústria, inovação e infraestrutura: construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação (Palestrante: Cristhine Samorini – Findes) 01/11 – ODS 10 – Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles (Palestrante: Cyntia Grillo – Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social)

– ODS 10 – Redução das desigualdades: reduzir as desigualdades dentro dos países e entre eles (Palestrante: Cyntia Grillo – Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social) 08/11 – ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (Palestrante: Pablo Jabor – IJSN)

– ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis (Palestrante: Pablo Jabor – IJSN) 22/11 – ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos (Palestrante: Neyval Reis – Ufes)

– ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos (Palestrante: Neyval Reis – Ufes) 23/11 – ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis (Palestrante: Renato Siman – Ufes)

– ODS 12 – Consumo e produção responsáveis: assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis (Palestrante: Renato Siman – Ufes) 29/11 – ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável (Palestrante: Maurício Hostim – Ufes)

– ODS 14 – Vida na água: conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável (Palestrante: Maurício Hostim – Ufes) 06/12 – ODS 15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade

– ODS 15 – Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da biodiversidade 13/12 – ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis (Palestrante: Pablo Lira – IJSN)

– ODS 16 – Paz, justiça e instituições eficazes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis (Palestrante: Pablo Lira – IJSN) 20/12 – ODS 17 – Parcerias e meios de implementação: fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável (Palestrante: Renato Casagrande – governador do Estado)