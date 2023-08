Polícia apreende produtos vencidos e deteriorados em supermercados no ES

A Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), em conjunto com o Procon Estadual e a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa (Ales), deflagrou nesta quarta-feira (23), operação para coibir a venda de produtos vencidos e deteriorados em supermercados da Grande Vitória.

A ação ocorreu em dois supermercados de grandes redes e apreendeu produtos vencidos, deteriorados e com indícios da presença de fungos. Uma das redes também é fiscalizada em razão de, em ações passadas da Decon, ter sido constatado que ela comprava e vendia carne de um estabelecimento interditado pela PCES e Procon. O estabelecimento ficava no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, e o dono foi preso por vender carne imprópria ao consumo.