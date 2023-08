Polícia Civil cumpre mais de 30 mandados de busca e apreensão e prisão no ES

Policiais civis da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio da Core e Supic, deflagraram, na manhã desta sexta-feira (11), a Operação In Flames, com foco em cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão e 12 de prisão em bairros de Vitória e Serra.

Os alvos são ligados a uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas e homicídios, principalmente no Morro da Garrafa, região da Praia do Suá, em Vitória. Alvos também são cumpridos em Hélio Ferraz, na Serra. Até o momento quatro pessoas foram detidas e duas armas, sendo uma pistola e uma espingarda calibre 12, apreendidas.

O secretário Alexandre Ramalho e o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, acompanham a ação e estão disponíveis para entrevistas no local. Na ocasião, o secretário ainda vai dar detalhes sobre o resultado da balística das armas apreendidas na última operação Exodus, no Morro da Gurigica.