Polícia Civil prende mulher que estaria promovendo ataques em morros no ES

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória (DHPP), realizou uma operação policial, na última quinta-feira (03), no bairro Vila Rubim, em Vitória, onde foi cumprido um mandado de prisão preventiva em desfavor de uma mulher, identificada como Celia Nilza Wanzeler, de 33 anos.

De acordo com as investigações, a mulher, em conjunto com outros indivíduos, promovia ataques nos Morros da Piedade, Moscoso e Fonte Grande, com o intuito de retomar os pontos de vendas de drogas.

Em uma dessas ações, um homem identificado como Walace de Jesus Santana foi assassinado. O fato ocorreu no dia 10 de junho de 2018 no Morro da Piedade.

A suspeita já havia sido presa pelas equipes da DHPP no ano de 2018, sendo sua prisão convertida em preventiva. Posteriormente, foram concedidas medidas cautelares em benefício da mulher, mas com a ineficácia dessas, houve nova decretação de sua prisão preventiva.

Após os procedimentos de praxe, a mulher foi encaminhada ao Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.