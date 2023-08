Polícia cumpre mandados e seis homens são presos na Grande Vitória

A Polícia Federal, através da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO cumpriu nesta semana seis mandados de prisão sobre os crimes de estupro de vulnerável, homicídio e roubo.

Os presos, seis homens com idade entre 21 e 54 anos foram localizados e detidos por agentes da FICCO em Vitória, Vila velha, Cariacica e Serra, e agora estão à disposição da justiça recolhidos ao sistema prisional do Espírito Santo.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO é uma força tarefa de combate a crimes violentos, e atualmente é composta pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guardas Municipais de Cariacica, Serra, Viana Vila Velha e Vitória, além da Policia Civil, Polícia Penal e Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

