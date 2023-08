Polícia desmonta casa de prostituição e apreende armas e drogas no litoral sul

A polícia militar prendeu, na última sexta-feira (25), um homem durante patrulhamento tático motorizado após receber a informação de que em um prédio, localizado próximo ao terminal pesqueiro de Itaipava, no município de Itapemirim, funcionava uma casa de prostituição frequentada também por menores de idade.

Com o homem, foi encontrado arma de fogo, um revólver marca Taurus, cal. 38 carregado com seis munições, e drogas (195 pedras de substância semelhante crack, 13 pinos de pó branco como cocaína e 2 buchas de substância análoga maconha) embaladas e prontas para a comercialização. A PM também encontrou junto ao suspeito, notas de dinheiro no valor total de R$180,00.

O suspeito, que já tem passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de armas de fogo, foi conduzido à delegacia para que fossem tomadas as devidas providências.