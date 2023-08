Polícia desmonta quadrilha de ladrões de trilho de ferrovias federais

A Polícia Civil de Cachoeiro, por meio do DEIC – Departamento Especializado em Investigações Criminais, em obediência à “Operação Sioux” empreendeu diligências diversas nos últimos meses com a finalidade de descobrir a autoria e prender os responsáveis (ou parte deles) pela dilapidação do patrimônio público que vem ocorrendo por toda a malha ferroviária do sul do estado do Espírito Santo, quando quadrilhas especializadas vêm subtraindo trilhos e dormentes (madeira utilizada em ferrovias).



No último dia trinta investigadores do DEIC flagraram um receptador de parte do material subtraído na última das ações dos criminosos, na posse de aproximadamente dez toneladas de trilhos. Este receptador foi conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi autuado pelo crime de receptação, que possui pena de até quatro anos de prisão.



A prisão do suspeito e a apreensão do material se deu no Distrito de São Joaquim, dentro de um galpão em construção.



Desde essa apreensão as investigações sobre o caso vinham sendo intensificadas, o que culminou na identificação de ao menos mais três criminosos, que serão indiciados, com possibilidade de representação por suas prisões provisórias, já que se trata de grave dano ao patrimônio nacional, tendo em vista que o prejuízo por quilômetro de ferrovia subtraída/destruída ultrapassa a barreira de R$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Reais).



O delegado titular do DEIC – Dr. Rafael Amaral – afirmou que com essa última prisão e apreensão, já são ao menos cinco ações do DEIC, tanto com prisões de suspeitos, quanto com a apreensão de material subtraído da antiga Rede Ferroviária Federa S/A e os trabalhos da “Operação SIOUX” não irão cessar, até a identificação de todos os envolvidos.



“Operação SIOUX”

Trata-se de homenagem à tribo indígena de mesmo nome, que sob a liderança dos Chefes Touro Sentado e Cavalo Louco foi dizimada no ano de 1876, durante a batalha de Little Bighorn, no atual estado de Montana, redundo na morte de mais de 10.000 mil indígenas, tudo pela determinação e imposição do governo americano em abrir estradas de ferro dentro de territórios indígenas, dentre as quais, a famosa Rota Bozeman.



O Sioux – até a chegada dos colonizadores que visavam a abertura de estradas de ferro rumo ao Oeste americano – viviam em paz com a natureza e com os búfalos que dominavam aquelas planícies. Caçadores nômades que eram, desfrutavam de total comunhão com os animais, comiam sua carne e usavam sua pele para confeccionar as tendas, chamadas de tipis.