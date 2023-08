Polícia Federal prende casal com notas falsas no ES

Na manhã da última sexta-feira (18), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante uma mulher de 22 anos, e um homem de 23 anos, no momento exato em que recebiam um envelope com 20 cédulas falsas com valor de R$ 50,00, totalizando R$ 1.000,00, as notas foram adquiridas pela Internet. A ação ocorreu em Aracruz.

A Polícia Federal informou que o desenvolvendo ações de inteligência, com o propósito de identificar os responsáveis pela produção e distribuição das cédulas falsas, que podem entrar em circulação no comércio local.

O casal preso foi levado para formalização do auto de prisão em flagrante na Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, em São Torquato, em Vila Velha, em seguida conduzido ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A pena prevista para o crime de moeda falsa é de reclusão de três a doze anos e pagamento de multa.