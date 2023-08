Polícia Federal prende homem por armazenamento de pornografia infantil

Na manhã desta sexta-feira (18), a Polícia Federal (PF) prendeu em flagrante um homem de 25 anos de Cariacica, o indivíduo armazenava conteúdo de pornografia infantil pela internet, tendo sido preso pela prática do crime previsto no artigo 241-B da Lei 8.069/90 – ECA, a pena prevista é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

De acordo com a PF, na residência do indivíduo foram apreendidos quatro aparelhos celulares, dois HDs e um pen drive, agora as investigações prosseguem na Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal (PF).