Polícia Militar apreende arma e droga em Marataízes

A Polícia Militar apreendeu droga, arma e munição durante uma ação no bairro Belvederes, em Marataízes, na noite da última terça feira (22). Duas pessoas foram detidas.

De acordo com informações da PM, denúncias anônimas apontavam que veículo, Jeep Renegade, de cor escura, estava bairro, com dois homens que assustavam moradores. Na tentativa de intimidar, eles mostravam uma arma.

Em um patrulhamento intenso, a PM avistou o veículo com as características repassadas na denúncia e abordaram os dois suspeitos na altura da rua Simon Bolívar. Com os suspeitos, os militares encontraram a quantia de R$ 300,00, um pino de cocaína e uma arma de fogo calibre 38, com munição, sem posse ou documentação da arma.

Os dois suspeitos foram levados para a Delegacia de Itapemirim para as providências necessárias.