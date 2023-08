Polícia Militar faz apreensão de armas de fogo no Espírito Santo

Na manhã de hoje (11), militares da 17Cia Ind fizeram a apreensão de armas de fogo e munições no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha.

As guarnições da Força Tática, durante patrulhamento de rotina, vizualizaram alguns indivíduos em atitude de fundada suspeita. Após abordagem policial, foram apreendidos com dois suspeitos uma espingarda semi-automática calibre 12, um revólver calibre .38, 34 munições calibre 12 intactas, 10 munições calibre .38 intactas, um carregador com capacidade para 20 munições de calibre 12, um carregador para espingarda semi-automática calibre 12, com capacidade para 5 munições calibre 12, um carregador para espingarda semi-automática calibre 12, com capacidade para 10 munições calibre 12, um carregador com capacidade de 65 munições calibre 5.56 / .223, um balaclava e uma quantia de R$ 1.487,00 em espécie.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Vila Velha.