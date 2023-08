Polícia Militar procura por assaltantes em Bom Jesus do Norte

Na noite do último domingo (30), por volta das 19h, os policiais militares do 3º Batalhão fizeram buscas por dois homens, suspeitos de roubos em Via pública no município de Bom Jesus do Norte.

Os militares receberam informações de que uma mulher de 29 anos teria sido vítima de roubo em via pública. A mulher ainda deu a descrição de como eram os assaltantes e contou como tudo aconteceu.

Um deles anunciou o roubo com uma arma e levou dois celulares, modelo Iphone, fugindo em seguida. Os militares acionaram o rádio, inclusive informando aos policiais de municípios vizinhos para formar o cerco, realizando buscas em diversos bairros onde poderiam estar, porém não foram localizados.

O fato foi registrado e encaminhado à delegacia do município para demais providências e investigações. Durante as buscas um senhora, 66 anos, acionou os policiais informando também ser vítima dos mesmos suspeitos, sendo levado seu celular.