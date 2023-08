Polícia prende em flagrante suspeito de violência doméstica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, prendeu em flagrante, nessa segunda-feira (14), um homem de 31 anos suspeito de agredir fisicamente a atual companheira, de 27 anos, no bairro Novo Tempo, no município de Jaguaré. Em 2014, a ex-companheira do detido também sofreu agressões físicas e foi ameaçada de morte com uma faca no pescoço.

Na manhã dessa segunda-feira (14), a vítima chegou na Delegacia de Jaguaré noticiando que havia acabado de ser agredida pelo convivente. O suspeito teria desferido um tapa e jogado contra o corpo dela um triciclo de criança. De imediato, os policiais civis se dirigiram à residência da vítima e prenderam o homem em flagrante delito. Ele não resistiu à prisão.

Durante as diligências, os policiais puderam constatar que, na frente da casa, havia um triciclo de brinquedo quebrado, possivelmente o objeto usado, conforme relato da vítima, para a prática da agressão.

“Os policiais diligenciaram nas residências vizinhas e foi apurado que o detido tem o costume de agredir a vítima. O fato foi confirmado por vizinhos e parentes da vítima, inclusive pelo próprio filho do casal, que afirmou presenciar as agressões quase que diariamente”, disse a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, a delegada Gabriella Zaché dos Santos.

Também foi apurado, durante as diligências, que o suspeito já apresenta histórico de agressão. “A vítima já teria realizado um registro de ocorrência. Além disso, em 2014, a ex-companheira do homem teria também sofrido agressões físicas e ameaçada com uma faca no pescoço, com a promessa de morte”, disse a delegada Gabriella Zaché.

O suspeito foi autuado em flagrante delito pela pratica dos crimes previstos de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.