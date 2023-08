Polícia apreende armas de fogo e munições com estelionatário no ES

Policiais civis da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari apreenderam armas de fogo, munições de diversos calibres, material tático, blocos de receituários, folhas de cheques e materiais eletrônicos, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na última quinta-feira (10), na Praia do Morro, em Guarapari, em desfavor de um homem de 48 anos. Ele é investigado pela prática dos crimes de estelionato, falsificação de documento e porte de arma de fogo e munições.

As investigações tiveram início a partir da denúncia de uma vítima de 23 anos, que narrou ter contratado os serviços do suspeito com a promessa de solução de questões de aposentadoria do genitor dela, de restrições administrativas na Carteira Nacional de Habilitação, além oportunidades de trabalho na Polícia Federal e comercialização de veículos de leilão. O homem, que dizia ser policial federal e portava arma de fogo, causou um prejuízo à vítima em torno de R$ 130 mil.

As equipes chegaram ao local e foram recebidas pelos filhos do investigado, de 18 anos e 15 anos, que informaram que o pai não estava em casa. O quarto do suspeito estava trancado e os filhos não tinham acesso à chave, sendo necessário arrombar a porta para realizar as buscas. Dentro do cômodo, foram encontradas armas de fogo, munições de diversos calibre, arma de caça, além de receituários do Sistema Único de Saúde (SUS), da Prefeitura de Cariacica, do Hospital Meridional, além de diversas folhas de cheques, material tático e demais itens apreendidos.

A titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Guarapari, delegada Rosane Cysneiros, informou que, com toda a materialidade apreendida, as investigações seguem para a devida responsabilização criminal do investigado, com demais detalhes não informados para não comprometer o êxito final dos trabalhos.