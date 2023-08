Polícia prende suspeito de assalto na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito de Polícia de Vitória, prendeu, nesta quarta-feira (23), um homem suspeito de assaltar duas mulheres em via pública, no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

O fato ocorreu no último dia 03 de agosto e imagens do crime foram amplamente divulgadas pelos veículos de imprensa. O investigado, de 22 anos, estava pilotando uma motocicleta e roubou os aparelhos celulares das vítimas. O indivíduo estava armado e ameaçou as vítimas durante o assalto.

Durante as investigações, as equipes do 5º DP conseguiram localizar e identificar o suspeito, que residia no bairro Cobilândia, em Vila Velha. O mandado de prisão temporária foi cumprido na casa do homem e os policiais apreenderam a motocicleta utilizada no crime e outros objetos de procedência duvidosa.

A operação contou com o apoio do setor de Inteligência da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES).