Polícia prende suspeito de dois homicídios no norte do Estado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e da Delegacia de Polícia de Sooretama, finalizou a investigação de dois homicídios, sendo um registrado no munícipio de Linhares e outro no munícipio de Sooretama. Um homem de 24 anos foi preso investigado por cometer os dois homicídios.

No munícipio de Linhares, o caso ocorreu no dia 13 de outubro do ano passado, no bairro Linhares V, onde um homem de 23 anos foi assassinado com diversos disparos de arma de fogo. A vítima foi a óbito no local do crime.

O outro homicídio registrado no munícipio de Sooretama teve como vítima um adolescente de 16 anos, também assassinado com disparos de arma de fogo. O crime ocorreu no dia 24 de dezembro do ano passado. De acordo com investigações, a vítima foi surpreendida por dois criminosos a bordo de uma motocicleta, alvejado e morto quando saía de um salão de beleza no bairro Alegre.

“Por meio das investigações, foi possível verificar que, no caso de Linhares, a vítima foi assassinada por um homem de 23 anos por conta de atritos de quando estavam presos juntos. A PCES conseguiu verificar ainda que o criminoso de Linhares também foi o autor do crime que ocorreu em Sooretama. Nesse caso, o suspeito contou com a ajuda de um cúmplice de 20 anos e ambos assassinaram o adolescente por conta de desavenças do mundo do crime, em especial, por conta do tráfico de drogas em Sooretama”, disse o chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

O responsável pelo crime tinha passagem pela polícia por roubo e, atualmente, cumpre pena pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. O cúmplice do crime foi assassinado no dia 26 de março deste ano, no bairro Sayonara, em Sooretama.

O detido confessou os homicídios e disse que estava sozinho na execução de Linhares e, com o cúmplice, na execução do adolescente. Além de responder pelos crimes de roubo e tráfico, o conduzido vai responder pelos dois homicídios.