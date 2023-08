Polícia prende suspeito de sequestrar e estuprar ex-companheira no ES

Na manhã desta quarta-feira (30), policiais civis da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco prenderam um homem de 49 anos suspeito de sequestrar, estuprar e descumprir medida protetiva de urgência. O crime ocorreu no último domingo (27), no bairro Nova Barra, no município. A prisão ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, no bairro Bambe.

A vítima foi perseguida e sequestrada pelo ex-marido na madrugada do último domingo (27), no momento em que saía de uma lanchonete na qual trabalha. Ela foi mantida em cárcere privado no veículo e levada até Mantena, em Minas Gerais, onde foi ameaçada e violentada. Dois dias antes, o detido raptou o filho da vítima dentro da escola e depois de algumas horas devolveu a criança.

Segundo as investigações, a vítima, de 28 anos, manteve um relacionamento de oito anos com o suspeito. No dia dos fatos, na madrugada do último domingo (27), a vítima saiu de seu serviço e pegou carona com um amigo, justamente por medo de ir embora sozinha, pois o detido já a estava ameaçando.

“Segundo o relato da vítima, logo que saíram, o suspeito começou a persegui-los, indo para cima deles com o carro. Eles tentaram ir até a Delegacia e ao Batalhão da Polícia Militar, mas não conseguiram descer do carro, pois o suspeito estava em outro carro cercando o veículo”, disse o adjunto da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, delegado Daniel Azevedo.

A vítima e o amigo tiveram que parar o carro em frente ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), pois o suspeito interceptou o veículo, impedindo que seguissem.

Em depoimento, a vítima relata para os policiais civis, que neste momento, ela desceu do carro para tentar conversar com o suspeito. Ele a puxou à força para dentro de seu carro e, dali, seguiu com o carro para Mantena, em Minas Gerais. No caminho eles pararam em um posto de gasolina para abastecer, quando ela conseguiu pedir para um frentista chamar a polícia, mas o suspeito logo saiu com o carro novamente.

“Em sequência, a vítima foi levada para uma mata, onde foi agredida com puxões de cabelo, ameaçada pelo suspeito dizendo que iria matá-la e depois se matar e, a violentou sexualmente. Seguiram para Santa Luzia, depois para Mantenópolis e retornaram a Mantena, onde ela foi libertada, sem seu celular. Ela foi imediatamente para um ponto de táxi e seguiu para esta delegacia para registrar o ocorrido”, contou o delegado.

Após tomar conhecimento do ocorrido e da gravidade do caso, a equipe da 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco rapidamente representou pela prisão do suspeito, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta quarta-feira (30).

O suspeito foi localizado em sua residência e não resistiu à prisão. Ele responderá pelo crime de descumprimento de medida protetiva, sequestro e estupro. Ele será encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.